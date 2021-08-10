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خاص

مخطط المغرب الأخضر… الحصيلة العشرية

منذ 3 دقائق
وزارة الفلاحة تؤكد تضاعف الناتج الداخلي الفلاحي وصادرات القطاع وتحسن في مداخيل الفلاحين   أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تقريرا حول حصيلة مخطط المغرب الأخضر 2008-2018، وآثاره على العالم القروي بشكل عام والقطاع الفلاحي على وجه الخصوص. وأوضح عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، في تقديمه للتقرير أنأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق

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