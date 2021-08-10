خاص
مخطط المغرب الأخضر… الحصيلة العشرية
وزارة الفلاحة تؤكد تضاعف الناتج الداخلي الفلاحي وصادرات القطاع وتحسن في مداخيل الفلاحين أصدرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تقريرا حول حصيلة مخطط المغرب الأخضر 2008-2018، وآثاره على العالم القروي بشكل عام والقطاع الفلاحي على وجه الخصوص. وأوضح عزيز أخنوش، وزير الفلاحة، في تقديمه للتقرير أنأكمل القراءة »
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