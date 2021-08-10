الرياضة
حكيمي يدشن أهدافه في “الليغ 1”
دشن الدولي المغربي أشرف حكيمي تسجيل الأهداف ب“الليغ 1»، حينما منح فريقه باريس سان جيرمان هدف التعادل في الدقيقة 19 في المباراة التي جمعته السبت الماضي، بتروا لحساب الجولة الأولى. وسجل الدولي المغربي وليد حجام هدف السبق لتروا في الدقيقة التاسعة، وعادل النتيجة حكيمي، قبل أن يمنح هدف الفوز لفريقأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا