الرياضة
بنحساين يدرب “الكوديم”
توصل النادي المكناسي لكرة القدم، الممارس في القسم الوطني هواة، إلى اتفاق مع الإطار الوطني محمد بنحساين، للإشراف على الفريق بعقد يمتد لموسمين. وسيساعد بنحساين عبد الله بلبكري وعبد الرزاق بلمجاهد معدا بدنيا، وسيحل بنحساين بمكناس، غدا ( الأربعاء)، من أجل توقيع العقد، بعد أن تمت المفاوضات بنجاح. ومن الأهدافأكمل القراءة »
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