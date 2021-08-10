اذاعة وتلفزيون
مكيمل تغير جلدها
قالت إنها تجسد في “الصك وغنيمة” دور امرأة قوية يخشاها رجال “القبيلة” ستعود الممثلة مونية لمكيمل، إلى جمهورها من خلال مسلسل جديد لصالح القناة “الأولى” يحمل عنوان ” الصك وغنيمة”، من إخراج عهد بن سودة. وقالت لمكيمل في حديثها مع “الصباح”، إنها تجسد في المسلسل الجديد، والذي مازال في مرحلةأكمل القراءة »
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