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اذاعة وتلفزيون

مكيمل تغير جلدها

منذ 3 دقائق
قالت إنها تجسد في “الصك وغنيمة” دور امرأة قوية يخشاها رجال “القبيلة” ستعود الممثلة مونية لمكيمل، إلى جمهورها من خلال مسلسل جديد لصالح القناة “الأولى” يحمل عنوان ” الصك وغنيمة”، من إخراج عهد بن سودة. وقالت لمكيمل في حديثها مع “الصباح”، إنها تجسد في المسلسل الجديد، والذي مازال في مرحلةأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق

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