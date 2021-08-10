حوادث
الشتوي رئيسا لابتدائية الجديدة
أكد محمد الشتوي المعين أخيرا من قبل الملك محمد السادس رئيسا للمحكمة الابتدائية بالجديدة، عن اعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها بتعيينه رئيسا للمحكمة الابتدائية بالجديدة، مبرزا العناية السامية التي يوليها الملك محمد السادس لإصلاح العدالة بالمغرب، باعتباره أحد أهم أوراش التحديث المؤسساتي والتنموي. وأكد محمد الشتوي خلال كلمته التيأكمل القراءة »
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