وطنية
شباط يعانق “زيتونة” جبهة القوى
تشكيل لجنة مشتركة لتدبير أجرأة عملية الإدماج والمشاركة في الانتخابات اختار حميد شباط، الزعيم الاستقلالي والقائد النقابي السابق، الارتماء في أحضان جبهة القوى الديمقراطية، بعد إعلان استقالته من حزب الاستقلال، وفشل محاولة انضمامه للحركة الشعبية. وجاء الإعلان عن التحاق شباط وإخوانه في “مبادرة التكتل من أجل الوطن” بجبهة القوى، لينهيأكمل القراءة »
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