الصباح الفني
قالوا
سماحة كتبت المغنية كارول سماحة تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيها “إذا لم تؤمن بقيمة نفسك فلن يؤمن بك أحد”. الباهري كتب الفنان احميدة الباهري تدوينة على صفحته بفيسبوك قال فيها “سلاما للذين لا يجيئون إلا بلسما. سلاما للذين يرممون ما تبقى من أمل داخلنا، فنخضر ونورق ونزهر”. شيني كتبت ليلىأكمل القراءة »
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