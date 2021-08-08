عملية ناجحة لإزالة ورم على مستوى النخاع الشوكي في ورزازات

تم بنجاح إجراء عملية جراحية لإزالة ورم على مستوى النخاع الشوكي في المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي حساين بن ناصر بورزازات.

وجرى إجراء هذا التدخل الجراحي “الدقيق” بنجاح من قبل الاختصاصي في جراحة الأعصاب جمال أوملال رفقة الطاقم التمريضي لمريض يبلغ من العمر 60 عام ا كان يعاني من ورم في النخاع الشوكي ، وفق ا لما أكده بلاغ للمركز الاستشفائي الإقليمي .

وقال المصدر نفسه إن “العملية تمت في ظروف حسنة وبدون مضاعفات “. بالإضافة إلى ذلك ، ذكر البلاغ الصحافي أنه جرى تدخل جراحي آخر طارئ لاستخراج حصى كبيرة على مستوى مثانة طفل يبلغ من العمر 13 عاما ، وتم إجراء العملية بنجاح في المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي حساين بن ناصر بورزازات.

وأشار المصدر الى أنه تم إجراء هذه العملية الجراحية “بدون تعقيدات ” من قبل أخصائي جراحة الأطفال الدكتور رشيد إخلق ، بمساعدة طاقم تمريضي ، موضح ا أن الحصى الكبيرة التي تمت إزالتها قد تسببت في احتباس المجرى البولي لدى الطفل المريض . ويستقبل مستشفى سيدي حساين بن ناصر الإقليمي المرضى ليس فقط من إقليم ورزازات ، ولكن أيض ا من زاكورة وتنغير وطاطا.