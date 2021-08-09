وطنية
بوعياش: سرية المحاكمات تعيق عملنا
رئيسة مجلس حقوق الإنسان طالبت بتمكين الملاحظين من حضورها أثارت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مسألة اعتماد السرية في بعض المحاكمات، التي نصت عليها المادة 308 من قانون المسطرة الجنائية إضافة إلى جلسات التحقيق الإعدادي ومحاكمة الأحداث، إذ اعتبرت تلك الآلية عائقا أمام عمل المجلس، مسجلة عدم تمكنهأكمل القراءة »
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