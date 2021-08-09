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حماقي يطرح “زيها مين” دخل النجم محمد حماقي ماراثون ألبومات صيف 2021 رسميا، بعدما طرح أغنيته الجديدة “زيها مين” وهي أولى أغاني ألبوم “يا فاتني” الذي يضم 12 أغنية، سيتم طرحها بطريقة منفردة خلال الأيام المقبلة. وتعد أغنية “زيها مين” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقى لتميم، وحققت أكثرأكمل القراءة »
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