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الرياضة

الماراثون يعجز عن صعود منصة التتويج

منذ 13 دقيقة
Runners compete during the men's marathon at the 2020 Summer Olympics, Sunday, Aug. 8, 2021, in Sapporo, Japan. (AP Photo/Shuji Kajiyama)
صلاح الدين محسن (موفد الصباح إلى طوكيو) الرياضة الوطنية تنهي دورة طوكيو في الرتبة 63 في سبورة الميداليات فشل منتخب الماراثون في صعود منصة التتويج، خلال اليوم الأخير من دورة الألعاب الأولمبية، اليوم (الأحد). وأنهى عثمان الكومري سباق الماراثون في الرتبة التاسعة بتوقيت ساعتين و11 دقيقة و58 ثانية، وحل محمدأكمل القراءة »


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منذ 13 دقيقة

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