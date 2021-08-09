الرياضة
الماراثون يعجز عن صعود منصة التتويج
صلاح الدين محسن (موفد الصباح إلى طوكيو) الرياضة الوطنية تنهي دورة طوكيو في الرتبة 63 في سبورة الميداليات فشل منتخب الماراثون في صعود منصة التتويج، خلال اليوم الأخير من دورة الألعاب الأولمبية، اليوم (الأحد). وأنهى عثمان الكومري سباق الماراثون في الرتبة التاسعة بتوقيت ساعتين و11 دقيقة و58 ثانية، وحل محمدأكمل القراءة »
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