وطنية
اختلالات تلاحق رئيس جماعة
شبكة الدفاع عن المال العام طالبت بالتحقيق في صفقة مسلك قروي بـ «مكارطو» شكلت الاختلالات التي عرفها تدبير جماعة “مكارطو” بابن احمد، بعض الصفقات، موضوع مراسلة من قبل هيأة مدنية تعنى بالدفاع عن المال العام، وجهت إلى سلكات إقليم سطات. وقالت الشبكة المغربية لحماية المال العام، إنها توصلت بمعطيات تفيدأكمل القراءة »
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