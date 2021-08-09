الصباح الفني
“آمال محبطة” تجمع فنانين بمراكش
تشكيليون من المغرب وفرنسا يلتئمون بـ «دار زاكورة» يتواصل إلى غاية 15 غشت الجاري بفضاء العروض “دار زاكورة” بمراكش معرض فني يجمع ستة فنانين (خمسة مغاربة وفنان فرنسي)، تحت شعار “آمال محبطة”. ويجمع هذا المعرض، الذي انطلق مستهل غشت الجاري، أربعة فنانين يقيمون ويشتغلون بمراكش وهم أحمد حيزون، وأحمد بنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا