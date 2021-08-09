fbpx
وطنية

خارطة عسكرية لحلف الرباط واشنطن

منذ 5 دقائق
وفد عسكري أمريكي رفيع المستوى بقيادة رئيس الأركان في زيارة للرباط (ماب)
رئيس أركان الجيش الأمريكي يبدأ من المغرب تنزيل خطة التعاون في مجال الدفاع جدد الجنرال الأمريكي جايمس ماكونفيل، الرئيس الأربعين لأركان الجيش الأمريكي، التأكيد على الأهمية البالغة للشراكة الإستراتيجية الأمريكية – المغربية خلال اجتماعات عقدها مع مسؤولين مغاربة في الدفاع بالرباط بحر الأسبوع الجاري، من بينهم عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدبأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى