وطنية
خارطة عسكرية لحلف الرباط واشنطن
رئيس أركان الجيش الأمريكي يبدأ من المغرب تنزيل خطة التعاون في مجال الدفاع جدد الجنرال الأمريكي جايمس ماكونفيل، الرئيس الأربعين لأركان الجيش الأمريكي، التأكيد على الأهمية البالغة للشراكة الإستراتيجية الأمريكية – المغربية خلال اجتماعات عقدها مع مسؤولين مغاربة في الدفاع بالرباط بحر الأسبوع الجاري، من بينهم عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا