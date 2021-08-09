الصباح الفني
عدلي: “درت علاش نرجع”
كنت ضمن لجنة تحكيم المهرجان التربوي للمخيمات الصيفية، في دورته الأخيرة، فكيف كانت التجربة؟ اختياري لأكون ضمن أعضاء لجنة تحكيم البرنامج في دورته الرابعة، تجربة جميلة جيدا، لكن كانت من الممكن ان تكون أجمل لو نظم المهرجان حضوريا، وليس عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. فقد فوجئ المشاركون فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا