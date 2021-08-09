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كيكر يكتب عن معهد تارودانت
صدر حديثا للباحث عبد الله كيكر كتاب بعنوان “معهد تارودانت … من المعهد الإسلامي إلى مدرسة محمد الخامس للتعليم الأصيل أو صراع خريجي التربية الأصيلة وخريجي التعليم الفرنسي في المغرب بعد الاستقلال”. ويتناول الكتاب قصة معهد تارودانت الذي أنتج العديد من الأطر في منطقة سوس، والجهود المبذولة لإصلاح التعليم فيأكمل القراءة »
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