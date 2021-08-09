الصباح الفني
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دمية تشبه مطورة اللقاح البريطاني أعلن مبتكرو “باربي” أنهم يصنّعون دمية على صورة مطورة لقاح فيروس كورونا، سارة غيلبرت، جزءا من مجموعة “النموذج القدوة”. وأعلنت شركة Mattel لصناعة الألعاب أنها ستطلق مجموعة جديدة من خمسة أجزاء، لتكريم النساء العاملات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (Stem). وتُصنع الدمى على غرار خمسأكمل القراءة »
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