بانوراما
كيفية التعامل مع الشامات
الدكتورة بورة قالت إن التعرض لأشعة الشمس يزيد من خطورتها قالت الدكتورة حياة بورة، اختصاصية الأمراض الجلدية، إن السبب وراء ظهور الشامات في الجسم، يكون وراثيا أحيانا، وبيئيا أحيانا أخرى، بسبب التعرض لأشعة الشمس والاحتكاك، مبرزة أنه وجب على الحاملين لهذه الشامات مراقبتها، وتجنب أي عنصر من شأنه أن يساهمأكمل القراءة »
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