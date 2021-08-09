حوادث
الحبس لمعتد على مدير إعدادية
أدانت المحكمة الابتدائية بصفرو شخصا اعتدى على مدير إعدادية بالمدينة، بالحبس النافذ لشهرين و1000 درهم غرامة نافذة لأجل «إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه». وقضت بأدائه أيضا، 300 درهم غرامة نافذة لأجل السب والشتم بعد إعادة التكييف للسب العلني. وبرأته من جنحتي «الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والتهديد»، بموجب القرارأكمل القراءة »
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