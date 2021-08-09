حوادث
اعتقال قاصر متلبسا بالسرقة
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، أخيرا، من إيقاف قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة بالخطف وباستعمال ناقلة ذات محرك. وعرض المشتبه فيه ضحيتين للسرقة بالخطف وباستعمال دراجة نارية بكل من حي الألفة وحي الفردوس بالبيضاء، وهي الأفعال التي تمأكمل القراءة »
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