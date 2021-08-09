حوادث
السجن لسارق دراجات بالجديدة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، قرارها القاضي بإدانة متهم والحكم عليه ب8 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية وتعدد السرقات تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض والاتجار في المخدرات وعدم تجديد البطاقة الوطنية. وأوقفتأكمل القراءة »
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