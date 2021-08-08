ميسي : إمكانية انتقالي إلى باريس سان جرمان واردة

أكد نجم برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي بأنه لم يتصور اطلاقا أن يرحل عن صفوف النادي الكاتلاني الذي امضى في صفوفه اكثر من 20 عاما مشيرا الى امكانية انتقاله الى باريس سان جرمان الفرنسي .

وصعد ميسي الى المنصة وسط تصفيق الحاضرين قبل ان يجهش بالبكاء وبعد ان تمالك انفاسه قال في مستهل حديثه “لم اتصور اطلاقا الرحيل عن برشلونة لأنني للحقيقة لم افكر بهذا الامر. كنت اريد وداعا مع الجميع على ارضية الملعب”.

واضاف “هذا العام، كنت انا وعائلتي مقتنعين بأننا سنبقى هنا، في بيتنا، هذا ما كنا نريده اكثر من اي شيء آخر”.

وتابع “لا زلت غير مصدق بأني ساترك هذا النادي وتغيير حياتي. انا اعشق هذا النادي. اما الان فيتعين علي الانطلاق من نقطة الصفر”.

وعن امكانية انتقاله الى سان جرمان قال ميسي “ثمة امكانية لذلك لكني لم اوقع مع احد. اندية عدة ابدت رغبتها، وبالتالي لا شيء مقفل، لا شيء موصد والامور مفتوحة”.

وفي هذا الاطار اشارت صحيفة “لو باريزيان” بان ميسي وسان جرمان قد يتوصلان الى اتفاق اليوم الاحد، في حين تحدثت صحيفة “ليكيب” عن “عقد قياسي” على مدى ثلاث سنوات مقابل اجر سنوي قدره 40 مليون يورو، في حين اشارت صحف اسبانية عدة بان ميسي سيحصل على 30 مليون يورو كمقدم عقد لدى توقيعه.

وكان عقد ميسي (34 عاما) مع النادي الكاتالوني انتهى في 30 يونيو الماضي، وبعد ان توصل الى اتفاق مع ناديه الى توقيع عقد جديد، لم يتم اعتماده رسميا بسبب عراقيل اقتصادية وهيكلية تتعلق بقوانين الرابطة الاسبانية لكرة القدم.