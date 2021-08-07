الرياضة
فضيحتان
ناقش اجتماع المكتب المديري لجامعة كرة القدم نقطتين لا تستحقان أن تناقشا أصلا، ويفرضان التساؤل حول من يضع جدول أعمال هذه الاجتماعات، لنتأمل: أولا، بالنسبة إلى مشاركة الأندية في المسابقتين القاريتين، فالأمر محدد من قبل، ولا يستحق عقد اجتماع لمناقشته، أما إذا لم يكن محددا فتلك فضيحة، إذ لا يعقلأكمل القراءة »
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