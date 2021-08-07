fbpx
الرياضة

فضيحتان

منذ دقيقتين
عبد الإله المتقي
ناقش اجتماع المكتب المديري لجامعة كرة القدم نقطتين لا تستحقان أن تناقشا أصلا، ويفرضان التساؤل حول من يضع جدول أعمال هذه الاجتماعات، لنتأمل: أولا، بالنسبة إلى مشاركة الأندية في المسابقتين القاريتين، فالأمر محدد من قبل، ولا يستحق عقد اجتماع لمناقشته، أما إذا لم يكن محددا فتلك فضيحة، إذ لا يعقلأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين

زر الذهاب إلى الأعلى