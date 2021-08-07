الرياضة
وكوكيل يعرض نوركوفيتش على الوداديل يعرض
الفريق خصص مليار ونصف للانتدابات والمفاوضات مع الركراكي بلغت مراحلها الحاسمة عرض وكيل أعمال خدمات الصربي سمير نوركوفيتش، مهاجم كايزر شيفز الجنوب إفريقي، على سعيد الناصري، رئيس الوداد. ويعد نوركوفيتش (مواليد 13 يونيو 1992) من اللاعبين الأوربيين القلائل، الذين نجحوا في إفريقيا، ويسعى إلى خوض تجربة جديدة خارج جنوب إفريقيا.أكمل القراءة »
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