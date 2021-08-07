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ملف الصباح

آخر الدواء التلقيح

منذ 19 ثانية
فتح النقاش حول إجباريته من أجل الحفاظ على الأمن الصحي للمغاربة مع الارتفاع المهول في حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور، ظهرت على السطح نقاشات حول مدى إمكانية اعتماد إجبارية التلقيح للحد من انتشاره، خاصة أمام القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، مع ما تضمنته دورية وزير الصحة الصادرة في 26 يوليوزأكمل القراءة »


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منذ 19 ثانية

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