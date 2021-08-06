حوادث
تفكيك شبكة لترويج “الماحيا”
فكك درك تاهلة بتازة بتنسيق مع أمن فاس، شبكة متخصصة في صناعة ماء الحياة وترويجها، وأوقفا خمسة أشخاص إثر أبحاث وتحريات قادت إليهم وفكت شفرة علاقاتهم المشبوهة، قبل الاستماع إليهم في محضر رسمي وإحالتهم على النيابة العامة بتازة التي تابعتهم بالمنسوب إليهم. وأوقفت عناصر الدرك الملكي بتاهلة تحت إشرافأكمل القراءة »
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