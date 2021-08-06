الأولى
اعتقال الإرهابي قاتل والدته
اعتقلت مصالح الأمن بالبرنوصي بالبيضاء، صباح أمس (الخميس)، بتنسيق مع مواطنين، قاتل والدته بعد مواجهة وصفت بالعنيفة، أسفرت عن إصابة مخبر بجروح بعد أن وجه له المتهم طعنة بالسكين، الذي أجهز به على والدته وفصل به رأسها. وأكدت مصادر “الصباح”، أن المتهم أبدى مقاومة شرسة قبل إيقافه، وكاد أن يتسببأكمل القراءة »
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