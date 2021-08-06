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حوادث

إيقاف مروجي مخدرات بمراكش

منذ دقيقتين
  أوقفت مصالح الأمن بمراكش، عددا من مروجي المخدرات بأحياء المدينة، إذ تمكنت من وضع حد لنشاط أربعة مروجين لأصناف متنوعة، في عمليات منفصلة. وأفاد مصدر مطلع أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، تمكنت الثلاثاء الماضي، من وضع حدٍ لنشاط شخصين يروجان المخدرات بحي سيدي يوسف بن علي، حيث جرىأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين

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