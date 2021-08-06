الصباح الفني
قالوا
أيت باجا كتب الممثل سعيد أيت باجا، تدوينة على صفحتنه الرسمية على “إنستغرام”، جاء فيها “رغم مشاق الطريق ثق بحلمك ولا تلتفت فمهما كانت الصعاب اكيد ستصل للمبتغى”. وحيد كتب القاص والكاتب نور الدين وحيد على صفحته بفيسبوك تدوينة قال فيها “من يطبل للحرب، ليس كمن يسير إليها”. عمور قالأكمل القراءة »
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