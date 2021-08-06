وطنية
منيب تنتقد أحزاب “بوشكارة” بأكادير
كنزة القاسمي وكيلة اللائحة التشريعية وإدامغار وكيلا للائحة الجهة وماء العينين بالجماعة هاجمت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد في ندوة صحافية، عقدت زوال أول أمس (الأربعاء) بأكادير، لمناسبة تقديم وكلاء حزبها في الانتخابات الجماعية والبرلمانية والجهوية بأكادير، التجارب الانتخابية الفاسدة، مؤكدة أن المغرب أهدر أزيد من ستينأكمل القراءة »
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