الرياضة
الشنتوف بحسنية أكادير
انضم أحمد الشنتوف رسميا إلى حسنية أكادير، قادما إليه من اتحاد طنجة، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية العقد الذي كان يربطه بممثل الشمال. ونجح حسنية أكادير في تعزيز صفوفه استعدادا لمنافسات الموسم المقبل، بعد رحيل عدد من نجومه إثر نهاية الموسم. ويعتبر الشنتوف (مواليد 5 دجنبر 1996)، من اللاعبينأكمل القراءة »
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