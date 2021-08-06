الصباح الفني
“نايضة” بين جمالي وبوطازوت
لم تتأخر فاتي جمالي مليحة العرب والممثلة، في الرد على الممثلة دنيا بوطازوت التي نفت في تصريحات صحافية معرفتها بها. واختارت جمالي الرد على بوطازوت بطريقة مباشرة، وذلك بعدما استفزتها تصريحاتها، إذ نشرت ستوري على صفحتها الرسمية على «إنستغرام»، انتقدت فيه ما جاء على لسان بوطازوت، قبل أن تعبر عن استغرابهاأكمل القراءة »
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