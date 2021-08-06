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مشاركة مغربية في جائزة الشارقة للاتصال
تفوقت في الفرز الأولي ولجنة التحكيم ضمن كبار الإعلاميين في الإمارات تلقت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي، 403 ملفات للمشاركة في دورتها الثامنة، التي تتزامن مع الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2021 ، من بينها مشاركات مغربية وصفت ب”الجيدة جدا”. وأوضح المركز الدوليأكمل القراءة »
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