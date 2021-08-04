الرصد الوبائي … حصيلة قياسية للاصابات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء عن تسجيل 10 الاف و603 إصابة جديدة بكورونا المستجد و 7774 حالة شفاء و 66 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 14 مليون و 581 ألف و 754 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 10 ملايين و 574 ألف و 472 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى653 ألف و286 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 582 ألفا و692 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 89،2 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 10015 بنسبة فتك قدرها 1،5 في المائة.

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات الدار البيضاء-سطات (17) وسوس-ماسة (11) ومراكش-آسفي (10)، ، وطنجة-تطوان-الحسيمة (3)، ودرعة-تافيلالت (2)، والشرق (2) ، وبني ملال-خنيفرة (6)، وكلميم واد نون (1)، وفاس مكناس (4) والرباط-سلا-القنيطرة (10).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (3523) ومراكش-آسفي (1480)، وسوس-ماسة (1153)، والرباط-سلا-القنيطرة (1318)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (865)، والشرق (542، وبني ملال-خنيفرة (485)، وفاس-مكناس (249)، ودرعة-تافيلالت (378)، والداخلة-وادي الذهب (96)، وكلميم-واد نون (344)، والعيون-الساقية الحمراء (170)،

وبحسب النشرة، فقد بلغ مجموع الحالات النشطة 60 ألف و 579 حالة فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 1304 حالة منها 47 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.