الرياضة
الشيبي يفتتح “ميركاطو” الجيش
وقع عقدا لموسمين ومنافسة مرتقبة مع مفيد افتتح المدافع الأيمن محمد الشيبي انتدابات الجيش الملكي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية، أول أمس (الاثنين)، قادما من اتحاد طنجة، بموجب عقد يمتد لسنتين. ونجح الفريق العسكري في استرجاع اللاعب الشيبي، بعد سنتين قضاهما بفريق البوغاز. ولعب الشيبي للعديد من الأندية الوطنية، أبرزها الرجاءأكمل القراءة »
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