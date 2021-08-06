الصباح الفني
فكري تعود بـ”التوبة”
عالجت فيها موضوع الإدمان واختارتها لتوجيه رسائل للشباب عادت الفنانة سعيدة فكري، إلى الساحة الفنية، بأغنية جديدة، عالجت من خلالها موضوعا اجتماعيا يهم الشباب. واختارت فكري تصوير الأغنية التي تحمل عنوان “التوبة”، على طريقة فيديو كليب، في أصيلة، علما أنها ظلت من خلالها وفية لأسلوبها ونمطها الموسيقى الرامي إلى خدمةأكمل القراءة »
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