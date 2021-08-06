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درة تصور “زي القمر” بدأت الفنانة درة، تصوير حكاية جديدة من مسلسل “زي القمر” والذي يدور في حكايات منفصلة، يتم عرضها في خمس حلقات. وستحمل حكاية درة عنوان “غالية ” وهو اسم شخصيتها في العمل، وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم وسينرجي. ويشارك في العمل، إلىأكمل القراءة »
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