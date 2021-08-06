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اتهام مسؤولين بتضليل اللجنة العلمية
رغم تجاوز المملكة حاجز 10 آلاف إصابة في اليوم بفيروس كورونا، فإن هذه الأرقام لا تعبر عن الحقيقة، وتظل هذه المعطيات التي تخرج إلى الرأي العام غير ذات مصداقية، وفق ما صرحت به مصادر “الصباح”، خاصة أن بعض المسؤولين الإقليميين والجهويين للصحة، يصدرون تعليمات إلى المختبرات، من أجل الحد منأكمل القراءة »
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