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ستيتو والصافي “في حضرتهم”
أصدر الكاتب المغربي عبد الواحد استيتو والأديبة السودانية آن الصافي رواية مشتركة بعنوان “في حضرتهم”عن دار فضاءات للنشر والتوزيع بالأردن، تحكي الرواية قصة خيالية لشاب مغربي يعيش بمدينة “كيب تاون” بجنوب إفريقيا، اكتشف فجأة أنه الوحيد الذي بقي حيا في العالم، قبل أن يتمكن من التواصل مع فتاة أخرى حيةأكمل القراءة »
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