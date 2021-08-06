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السعيدي تمثل المغرب بإيطاليا
الفنانة التشكيلية شاركت بلوحة في معرض “الفن يعود إلى الظهور” بميلانو مثلت الفنانة التشكيلية المغربية، حياة السعيدي، المغرب ضمن معرض دولي بإيطاليا تحت عنوان “الفن يعود إلى الظهور” احتضنه الموقع الفني “بريرا” بميلانو. وشاركت السعيدي، في المعرض الذي اختتمت فعالياته مطلع الأسبوع الجاري، بلوحة اختارت لها عنوان “ما بعد الحجر”أكمل القراءة »
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