برقية تهنئة إلى الملك من ولي عهد دولة الكويت بمناسبة عيد العرش المجيد

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ،ولي عهد دولة الكويت، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب ولي عهد الكويت،في هذه البرقية، عن أخلص التهاني والتحيات الودية، مقرونة بأصدق التمنيات لجلالة الملك ، داعيا الباري عز وجل “أن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية والسعادة، ويؤيدكم بعونه وتوفيقه لتواصلوا قيادة مسيرة شعبكم الشقيق نحو المزيد من الرقي والنماء”.