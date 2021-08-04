برقية تهنئة إلى الملك من رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة عيد العرش المجيد

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي في هذه البرقية، لجلالة الملك وللشعب المغربي، عن أطيب التهاني، معبرا عن أمانيه بأن تنعم المملكة بالاستقرار والرخاء وتحافظ على تقدمها وازدهارها.

وتضرع السيد المنفي بهذه المناسبة إلى الله عز وجل بأن يعيد هذه المناسبة على جلالة الملك وعلى الشعب المغربي الشقيق “بتحقيق ما يتطلع إليه من تطور ومستقبل زاهر وكريم”.