حوادث
“واتساب” يطيح بمتزوجة وخليلها
زوجها سبق أن ضبطها متلبسة بالخيانة وتعهدت بعدم تكرار الفعل أحالت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي بوزيد، أخيرا، على وكيل الملك بابتدائية الجديدة، متزوجة في عقدها الثالث، رفقة خليلها الذي يعمل سائق سيارة أجرة من الصنف الأول، في حالة اعتقال في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية . وجاء إيقاف المتهمةأكمل القراءة »
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