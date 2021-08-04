مجتمع
50 في المائة تلهب أسعار النقل
فوضى عارمة تلت قرار الحكومة، القاضي بتقليص الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى النصف، إذ سادت العشوائية في تحديد الأسعار، بين من رفع السعر بـ 50 في المائة و100 في المائة، وأحيانا أكثر من ذلك، حسب ما حصلت عليه “الصباح”، من معطيات. وعلمت “الصباح” أن أغلب الحافلات امتثلت للقرار، خاصةأكمل القراءة »
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