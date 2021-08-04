حوادث
اعتقال مروجة مخدرات يفضح استغلالا جنسيا
فجر اعتقال امرأة تمتهن ترويج المخدرات، من لدن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تامنصورت، ضواحي مراكش، أول أمس (الاثنين)، قضية استغلال قاصر جنسيا. وأفاد مصدر مطلع أن الفتاة المعروفة بلقب «الواشمة»، جرى إيقافها داخل شقتها بإحدى العمارات الكائنة بحي الجوامعية، بعد توصل عناصر الدرك الملكي بإخبارية، تفيد ترويجها للمخدرات. وأوضحأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا