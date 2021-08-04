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ضيعات معمرين في مهب التزوير

منذ 6 دقائق
تجنيد شركة أمن خاص لتشريد أسر بمديونة لم يجد ورثة (ب. ب) بدا من طرق أبواب عمالة مديونة، أملا في رفع الضرر الناتج عن عملية إفراغ مشبوهة تمت باستعمال كتيبة أمن خاص لطردهم من بيوتهم وأرضهم، رغم أن القضاء رفض مزاعم سطو من قبل وسطاء يتم تحريكهم عن بعد. وأوضحأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق

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