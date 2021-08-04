الأولى
قرارات “طلع تاكل الكرموص”
السلطات لجأت إلى إغلاق قطاعات متضررة من الأزمة وسمحت بأنشطة أخرى لا تقل خطورة لا أحد يفهم كيف تتوصل السلطات إلى قرارها بإغلاق أماكن دون غيرها، في إطار تشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا”، وبناء على أي معطيات علمية يتم ذلك؟ لا أحد يناقش طبعا أهمية قرار الإغلاقأكمل القراءة »
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