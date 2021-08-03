الأولى
أطباء يتاجرون في تحاليل “كوفيد”
عيادات حصلت على أجهزة التحاليل السريعة وتبيعها بثلاثة أضعاف سعرها تحولت عيادات بعض الأطباء إلى مختبرات لتحاليل كشف فيروس “كوفيد 19” تقدم للمترددين عليها خدمات الاختبار السريع للفيروس. واغتنم أطباء قرار مديرية الأدوية والصيدلة، التابعة لوزارة الصناعة، الذي ألزم بعض الصيادلة بسحب أجهزة الكشف السريع وعدم بيعها للعموم، ليقتنواأكمل القراءة »
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