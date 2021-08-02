أخنوش: الملك قائد عالمي عظيم ولا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه مع الجزائر

ثمن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، مبادرة الملك محمد السادس بمد جسور التعاون بين المغرب والجزائر، مشيرا إلى أنها مبادرة تحمل بصمات قائد عالمي عظيم.

وأكد رئيس التجمع الوطني للأحرار الذي في لقاء للحملة الانتخابية للغرف بالناظور، أنه لا يمكن القبول بهذا الوضع بين بلدين جارين، وبأن تظل هذه المنطقة الحدودية مغلقة طيلة هذه المدة.

واعتبر أخنوش أن الملك وعبر هذه المبادرة، يعبر عن طيبوبة المغاربة وأخلاقهم العالية تجاه جيرانهم الجزائريين، الذي بلا شك يبادلونهم نفس التقدير.

واعتبر رئيس التجمعيين أن حل المشاكل العالقة بين البلدين، سيمكن من خلق منطقة ثقة واستثمار، وليس منطقة للمشاكل والتشويش.

وأبدى رئيس التجمعيين ثقته بالجانب الجزائري، سواء على مستوى القيادة أو الشعب في التقاط هذه اللحظة التاريخية، من أجل البناء المشترك بين الشعبين، وأن تمثل هذه المبادرة حلا نهائيا لتعم التنمية على المنطقة.