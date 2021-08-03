الصباح الفني
درابيل: السمنة سبب مشاكلي الصحية
أثارت تدوينة نشرتها الممثلة سكينة درابيل، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، سيما أنها كشفت فيها أسباب الوعكة الصحية التي مرت منها قبل مدة، وأبعدتها عن الساحة الفنية فترة طويلة. وقالت درابيل، في تدوينة شاركتها مع جمهورها عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، إن الوزن الزائد، أثر على صحتها، ومنأكمل القراءة »
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